محافظ الفيوم يبحث مع مستشار وزير الزراعة الموقف التنفيذى لتوريد محصول القمح

جاء ذلك خلال لقائه مستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة سعيد صالح؛ لبحث الموقف التنفيذى لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التداول.
واستعرض الأنصارى، جهود المحافظة فى السيطرة على سوق تداول محصول القمح، وعمليات توريد المحصول للجمعيات الزراعية والشون والصوامع والهناجر، ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة.
وأضاف أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتى التموين والزراعة والوحدات المحلية تراجع جميع دفاتر الجمعيات الزراعية الخاصة بصرف الأسمدة وحيازات زراعة محصول القمح، وكميات القمح التى تم توريدها لكل حيازة، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين.
وأوضح أن إحكام السيطرة على عملية توريد محصول القمح يمثل تحديا كبيرا يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وميكنة جميع الإجراءات، بداية من عملية حصر المساحات المنزرعة وصولا إلى عملية التوريد للشون والصوامع.
فى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلى الإصلاح الزراعى، والاستصلاح، والائتمان والتعاون الزراعى، بالتنسيق مع مديرية التموين ومحافظة الفيوم ممثلة فى وحدة المتابعة الميدانية، لتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة، وكذلك مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح، بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة.
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