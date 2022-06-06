اجتماع بين التعليم وممثلى القطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير "التعليم الفنى"

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع نخبة من ممثلى القطاع الخاص فى أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، وهى: المنسوجات، الملابس الجاهزة، التشييد والبناء، الأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر (TCTI) الذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناء على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التى أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، يأتى هذا وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، نحو دمج وإشراك القطاع الخاص فى منظومة تطوير التعليم الفنى.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، عدد من ممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلى وقيادات اتحاد الصناعات المصرية، المركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى، غرفة الصناعات النسيجية، غرفة الملابس الجاهزة، غرفة الصناعات الغذائية، الاتحاد المصرى للفنادق والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الشركات الكبيرة والمتوسطة فى المجالات الأربعة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أهمية الشراكة الفعالة والمستدامة مع القطاع الخاص، والتى تعد أحد الركائز الأساسية التى تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم الفنى؛ بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق العمل المحلى والدولى، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تأتى بالاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه مع إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن أهمية هذه اللقاءات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى رغبة الوزارة فى مد جسور التعاون مع مجتمع الأعمال والبناء، وقد استعرض ما تحقق من إنجازات نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص، بداية بمدارس التعليم المزدوج، ومرورا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وانتهاء بأحدث نماذج المنظومة، مراكز التميز.

ودعا بصيلة، مختلف الشركات المتواجدة إلى الانضمام إلى ركب التطوير، قائلا: "إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصبحت أكثر مرونة فى تفهمها لمتطلبات القطاع الخاص واستجابتها لاحتياجاته، وترغب فى انضمام ليس فقط الشركات الكبيرة للمنظومة، بل والمتوسطة كذلك".

وقدم لودوفيك چيلين، مدير مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر (TCTI)، عرضا عن المشروع بمختلف أبعاده وتفاصيله متضمنا الأنشطة المختلفة لتطوير القطاعات المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدا على رغبته فى إبقاء كافة قنوات الاتصال مع القطاع الخاص مفتوحة، بهدف الوصول سويا إلى تعليم مواكب لسوق العمل وعمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع عرض لتجارب ناجحة فى التعليم الفنى قدمته شركتى السويدى ومجموعة الرياض جروب وانتهى بمناقشة مفتوحة تطرق بها الحضور إلى مختلف التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى إيجاد عمالة فنية ماهرة وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى مشاركتهم لعدد من المقترحات بهدف تطوير منظومة التعليم الفنى وتحسين استجابتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص.