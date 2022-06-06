مدبولى: توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون مع دول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور كونستانتينو شيونجا، نائب رئيس جمهورية زيمبابوى، وزير الصحة، والوفد المرافق له، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والسفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.





وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء، بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وزيمبابوى، حيث أيدت مصر منذ الستينيات حركات التحرر فى الدولة الإفريقية، وكانت القاهرة فى مقدمة الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع هرارى عقب الاستقلال فى 18 إبريل 1980.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقدير مصر للدور المهم الذى تقوم به زيمبابوى فى القارة الإفريقية ومنطقة الجنوب الإفريقى، وعن تطلع الدولة المصرية للبناء على علاقاتها التاريخية مع زيمبابوى وتوطيدها وتوسيع مجالاتها فى المستقبل، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس خلال افتتاحه المؤتمر والمعرض الإفريقى الطبى الأول، بتعزيز التعاون مع دول إفريقيا، ووضع إمكانات مصر فى خدمة الأشقاء الأفارقة، فى كل المجالات وليس فقط فى المجالات الطبية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالمساهمة فى جهود التنمية فى زيمبابوى، من خلال الشركات المصرية المختلفة التى تنشط فى إفريقيا فى مجالات مشروعات البنية التحتية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، تطرق خلال المقابلة إلى رئاسة مصر واستضافتها للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، والدور الريادى الذى تلعبه مصر حاليا فى قضايا تغير المناخ، لا سيما وأن القارة الإفريقية تعد أحد أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية لتلك الظاهرة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس زيمبابوى بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر وبلاده، موجها الشكر لمصر على وقوفها الدائم بجانب زيمبابوى، ومن ذلك على سبيل المثال المساعدات الإنسانية التى أرسلتها مصر إلى زيمبابوى فى مايو 2019.

وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن نائب رئيس زيمبابوى أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال التجارى من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى التى لا تتجاوز حاليا 20 مليون دولار سنويا، وهى معدلات ضعيفة بالمقارنة بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مضيفا أن بلاده ترحب بالاستثمارات المصرية، وقد تم الاتفاق مؤخرا على إنشاء مصنع أدوية لشركة مصرية فى زيمبابوى.

فى ذات السياق، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، أنه تم الاتفاق مع الجانب الزيمبابوى على عدة ملفات للتعاون فى مجال الصحة والدواء، وكذلك تدريب الأطباء الزيمبابويين فى المستشفيات المصرية، وإيفاد أطباء وجراحين مصريين لتدريب الأشقاء من مقدمى الخدمة الصحية بدولة زيمبابوى فى تخصصات أمراض الدم، وأمراض الكبد، والأمراض غير السارية، وعلاج الأورام، بالإضافة إلى التدريب فى مجالات الإسعاف وطب الطوارىء.