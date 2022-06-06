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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702474/النائب-شحاته-أبو-زيد-بمناقشات-صناعة-النواب-يطالب-بتفعيل-دور-مكاتب-البيئة--فى-الأحياء-ومراكز-المدن

بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر اللجنة، إن وزارة البيئة قامت بدور ملموس خلال الفترة الأخيرة سواء الصناعات الخضراء أو المستدامة، مطالبا تفعيل دور مكاتب البيئة الممثلة فى الأحياء ومراكز المدن للقيام بالدور الفعلي المناطق به.

دوت الخليج

النائب شحاته أبو زيد يطالب بتفعيل دور مكاتب البيئة الممثلة فى الأحياء ومراكز المدن

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصماعة برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية للتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم منتجات محلية ذات ميزة تنافسية عالمية ومواكبة التوجه العالمي بالحد من التلوث البيئي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

طالب النائب مصطفى بدران، سرعة إيجاد حلول عاجلة للانبعاثات الخارجة من مصنع السماد بمحافظة أسيوط، قائلا:" نظمنا زيارة برفقة عدد من التنفيذيين واتضح لنا حجم الملوثات التى أصبحت تشكل خطورة بالغة على الصحة العامة للمواطنين خاصة وأنه فى منتصف الكتلة السكنية".

قال النائب عادل عامر عضو اللجنة، إن هناك تقارير دولية تؤكد علي عدم استخدام الألومنيوم ورغم المحاذير الا اننا نستخدمه حتي الان، متابعا:" عالم المبيدات بلا رقابة وبه غش مما يتسبب في جميع الأمراض التي يعاني منها المواطنين بمصر، وهناك نوعين من المصانع رسمي وغير رسمي فلابد من التقنين متسائلا : عن وضع مخلفات المواد الزراعية؟.

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل وزارة البيئة بقطاع الصناعة، وذلك من خلال دعم وتحفيز فكرة التحول للاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة

وتابع :" مصنع الورق بمحافظة قنا ظل لسنوات طويلة يلقى الصرف الصناعى فى نهر النيل وفى عام 2014 تم حل الأزمة ولكن مازالت الرائحة موجود"، وأن اغلب المصانع عليها ملاحظات بيئية، ولكن هناك ما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين وهذا ما يجب سرعة التفتيش عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وبعضها لا يشكل خطورة ولكن لابد من وضعه فى الحسابات، شريطة ألا يشكل القرار عرقلة للاقتصاد المصرى، قائلا:" الدولة حققت إنجاز فى ملف البيئة خلال السنوات السبعة الأخيرة لم نشهده فى العصور السابقة حيث كان حجم العمل لا يتعدى 0% وذلك لحماية المواطنين من الانبعاثات الضارة".

وقالت النائبة ايفلين متي، إن محافظة دمياط بها مدينة صناعية، قائلة:" ازعم ان هناك شركات بمنتهي الجودة وبالواقع وبالزيارة تم ملاحقة الأتربة والأدخنة وبالتدقيق فوجئت بان الأدخنة من مكامير الفحم الموجودة خلف المصانع ومقالب قمامة والأهالي عند شكواهم اتهمت المصانع الجديدة ولم يشتكوا من مكامير الفحم ثم بعدها يتم تحرير مخالفات للمصانع رغم أنه لا يوجد روائح من المصانع او أدخنة بل من مكامير الفحم، وأن مشروع المجزر الآلي يوجد بين شطري الطريق بدمياط وعند زيارته تقدمنا بسؤال حول إمكانية التخلص من دم المواشي والذبيحة ، متسائلة هل سيتم التخلص من الدم عبر بحيرة المنزلة؟.