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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702471/النائب-طارق-رضوانوجهنا-انتقادات-للبرلمان-الأوربي-لفتح-أبوابهم- لطرف-واحد-يهاجم-مصر

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى، كما أكد أهمية الرد المختص والأكثر تخصصا في المناحى المختلفة على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ضد مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن للأسف ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه في إطار شكل العلاقات بين الدول وبعضها.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

النائب طارق رضوان: وجهنا انتقادات للبرلمان الأوربي لفتح أبوابهم لطرف واحد يهاجم مصر

وقال رضوان : كنا في زيارة للبرلمان الأوربى، مؤخرا، ووجهنا انتقادات لهم حول فتح أبوابهم لطرف واحد يهاجم مصر، وهو ما يعاب على البرلمان الأوربى أن يسمع لرأى واحد. وأضاف رضوان: كان عليهم الاستماع للدولة التي يتحدثون عنها، وأيضا يقومون بزيارة للتأكد منا يقال عن تلك الدولة ، لاسيما وأن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوربى، لم تزر مصر منذ خمس سنوات.

وقال هانى إبراهيم مدير مركز المحروسة للتنمية، أن التأخر أو عدم الرد على تقارير المتظمات الدولية، يزيد الفجوة بين البلاد وتلك المتظمات.

وأكد إبراهيم، أن أى تقرير يصدر من الخارج عن مصر يعتمد على منهجية ضعيفة جدا في البحث والتحرى والتوثيق

وأضاف، آلية الحوار مع المنظمات الدولية، لابد أن تكون آلية مستدامة ودائمة للتعاون المشترك.

بدوره، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت:"التعاون بين المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علينا دراسة أوجه التعاون والرد علي التقارير الدولية التي تكون صادرة من الآليات دورية".

فيما، قال نجاد البرعي ممثل المجموعة المتحدة القانونية، إن دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هام، مشيرا إلي أن لجنة حقوق الإنسان من الممكن أن تلعب دور الوسيط بين الناس والسلطة التنفيذية وبين الدولة والمؤسسات. وأشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار الوطني اثناء إفطار الأسرة المصرية تعتبر نقطة تحول وتغيير جذري فى ملف ولغة حقوق الإنسان.