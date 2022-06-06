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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702470/التعليم-إقبال-شديد-على-المدرسة-الفنية-الطلبة-بتقدم-وهي-جايبة-99

أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير المدارس الفنية واحد من أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن نموذج تطوير التعليم الفني يُستعمل في دول أوروبية عديدة، و يركز على عدم الاقتصار على المعارف فقط، وإنما العمل على المهارات أيضا، وظهر نجاح مصر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفترة الماضية.

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وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن يوجد إقبال شديد من الطلبة والأهالي على المدارس الفنية في الوقت الحالي خاصة بعد عمليات التطوير، لافتًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني، متابعًا: "الطلبة تدخل مدارس فنية بمجموع من 85% لـ 99% ويأتون للمدارس الفنية بإراداتهم بسبب التطور الذي حدث فيها".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية التقليدية، نجحت الدولة في تطوير 105 مدرسة الفترة الماضية، وتستهدف 450 مدرسة العام المقبلة، وبحلول عام 2024 ستكون كل المدارس الفنية متطورة من حيث المناهج.

التعليم: المدارس التطبيقية تغطي 15 محافظة على أنحاء الجمهورية

وأردف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغطي 15 محافظة في الوقت الحالي، وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم فتح باب التقديم للطلبة، متابعا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بها تخصصات عديدة وجديدة مثل الألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات المتميزة التي تجذب الطلبة لدخول المدارس الفنية وخاصة التكنولوجيا التطبيقية.

ودعا "مجاهد" ممثلي سوق العمل في الذهاب للمدارس التطبيقية والفنية المتطورة واختبار الطلبة، لافتًا إلى أن ممثلي سوق العمل الذين اختبروا الطلبة انبهروا من المستويات التي وصل إليها الطلبة.