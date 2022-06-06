انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم: نستهدف إنشاء 30 مدرسة فنية جديدة.. والتحديات لا تنتهي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702469/التعليم-نستهدف-إنشاء-30-مدرسة-فنية-جديدة-والتحديات-لا-تنتهي

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تعمل على تطوير التعليم الفني منذ 4 سنوات، وظهرت النتائج الآن من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، متابعا أن مصر تعمل على زيادة عدد المدارس الفنية خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه جرى العمل على تطوير المدارس الفنية التقليدية أيضا بعدد 2000 مدارس حول الجمهورية من خلال التركيز على المهارات، واختبار الطلبة من خلال ممثلي سوق العمل كل ذلك تساعد في تطوير وتغيير التعليم الفني وجعله مرغوب فيه.

وتابع أن التحديات التي تواجه التعليم لا تنتهي، ولا أحد يستطيع القول أن مصر وصلت للنهاية في تطوير التعليم، لافتًا إلى أن مشكلة التطوير في التعليم أن التأثير يظهر على المدى البعيد وليس بعد يوم أو اثنين.

التعليم: مصر بصدد إنشاء 30 مدرسة فنية جديدة

وأوضح أن مبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستغلال الأماكن غير المستغلة في زيادة عدد المدارس، وإشراك القطاع الخاص من المستثمرين والصندوق السيادي في عمل مدارس فنية متطورة تساعد الطلبة على مواكبة سوق العمل، مضيفا: "عدد الطلبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي كبير جدا، والأسواق عاطشة للعمالة الفنية سواء في أوروبا أو في دول الخليج، والاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر لن تنمو إلا بأولاد مصر".

وأردف أن الدول التي تقدمت في التعليم الفني القطاع الخاص يساهم فيها بشكل كبير، مستشهدًا بدول مثل البرازيل والأرجنتين والتي يساعد خلالها القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني.

وواصل أن وزارة التعليم دورها هو الرقابة على العملية التعليمية ووضع شروط لها، يوجد 30 مكان غير مستغل على مستوى الجمهورية بمساحات مميزة، تلك الأماكن كانت تابعة لوزارة الإسكان ومجلس الوزراء قرر أن يحول تبعيتهم لوزارة التعليم لتحويلهم لمدارس فنية، ومصر على وشك تحويلهم لمدارس فنية خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستطرد أن شراكة القطاع الخاص تساعد في إنجاز المدارس وتهيئتها بشكل أسرع، لأن إنشاء 30 مدرسة جديدة يحتاج مبالغ مالية كبيرة.