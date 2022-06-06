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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702467/نائب-التنسيقية-يعرض-تعديلات-قانون-تسويق-الغاز-الطبيعي-بـطاقة-النواب-والحكومة-توافق-وتؤكد-هدفنا-توصيل-الغاز-لكل-ربوع-مصر

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول .

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وأضاف إسماعيل، خلال استعراض أهداف التعديل ان القانون يمنح هيىة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.

نائب التنسيقية يعرض تعديلات قانون تسويق الغاز الطبيعي

وتابع محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث أصبح المشاكل بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى وأصبح هناك تضارب.

واستعرض محمد إسماعيل، عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال افراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.

وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول، موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، مؤكدا أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز اعطى هيىئة البترول أو أحد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية ‘حدى شركات قكاع الاعمال وليس التابعة لهيئة البترول.

وتابع مساعد وزير البترول: لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات.

ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.