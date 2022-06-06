انت الان تتابع تفاصيل خبر «إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة» علي طاولة محلية النواب ..غدا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702466/إنشاء-كوبرى-علوى-عند-مدخل-ومخرج-قرية-أبو-خليفة-علي-طاولة-محلية-النواب-غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعها غدا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وتم الموافقة على عمل كوبري علوي وتحمل 50% من تكلفة إنشائه بناء على البرتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة50 % لكل منهما.

دوت الخليج

«إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة» علي طاولة محلية النواب ..غدا

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب الدكتور أحمد دندش، بشأن:

الأول: عدم قيام محافظة الإسماعيلية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتحديد قيمة مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى بواقع خمسين جنيهاً للمتر، وخاصة قريتي (نفيشة – الحجاز) بدعوى أنهما داخل الحيز العمراني الخاص بمدينة الإسماعيلية، وتأكيد السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن القريتين بهما وحدتان محليتان مستقلتان، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلالهما، ولم يتم تعديل الحدود الإدارية لهما.

الثاني: عدم قيام محافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح إلا بنسبة 3% مع العلم أنه تم سداد مقابل جدية التصالح لكافة الطلبات مع ضرورة التأكيد على سرعة قبول الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح وإصدار تراخيص التعلية للمباني الخرسانية المتصالح عليها، وتراخيص هدم وإعادة بناء للمباني المقامة بالطوب الدبش.

وتناقش أيضا اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن تجهيز الورش المطروحة للحرفيين بمجمع الورش الجديدة بمدينة المستقبل – محافظة الإسماعيلية، على أن تكون مزودة بكافة الخدمات اللازمة للتشغيل والمتمثلة في (الصرف الصحي – المياه – الإنارة)، وذلك قبل موعد التسليم، مع ضرورة تحرير عقود الورش بنظام البيع وليس حق الانتفاع، فضلاً عن عدم المغالاة في تقدير سعر المتر، وأن يتم السداد بنظام الأقساط على مدة 15 سنة، وإعطاء سنة مهلة للبدء في السداد، إسوة بالمحافظات الأخرى.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي سليم، بشأن توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء نفق القصاصين، ومزلقان عزبة منشية السلام - مركز فايد – محافظة الإسماعيلية، مع العلم أن وزارة النقل قامت بإجراء معاينة لموقعي المشروعين المطلوبين، وأفادت بأنه لا مانع من التنفيذ بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم لذلك.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عثمان، بشأن تضرر أهالي منطقة الحرفيين (أبو رخم) – الشيخ زايد– محافظة الإسماعيلية من سحب العقود القديمة الخاصة بهم واستبدالها بعقود حق انتفاع مجحفة حيث ينص العقد الجديد على فرض حق انتفاع على متر الأرض بدءاً من 25 قرشًا حتى 30 جنيهًا للمتر مضروباً في عدد الأدوار بزيادة سنوية 10% بفائدة تراكمية لمدة 3 سنوات، ثم يعاد التقييم بعد انتهاء مدة العقد (3 سنوات) ويحق للمحافظة إلغاء العقود وعدم تجديدها، مما يهدد أمن المواطنين واستقرارهم.