انت الان تتابع تفاصيل خبر حاميها حراميها.. لغز السطو وسرقة 5 ملايين جينه من أتوبيس شركة تبغ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702465/حاميها-حراميها-لغز-السطو-وسرقة-5-ملايين-جينه-من-أتوبيس-شركة-تبغ

حاميها حراميها تلك المقولة التي تنطبق على تلك الواقعة بقيام موظفين بشركة لتصنيع التبغ، بالتخطيط لسرقة مبالغ مالية من داخل الأتوبيس تابعة لشركة محل عملهم أثناء نقلها من أحد فروعها للمقر الرئيسي بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

ودلت تحريات البحث الجنائي عن قيام 7 أشخاص أحدهم مسجل جنائي وثلاثة منهم موظفين بالشركة، أنهم قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة أموال الشركة حال نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية، وفـى سبيل ذلك قام مرتكبى الواقعة بإستئجار سيارة قادها أحدهم، وخلال مرور الأتوبيس الذي يستقله عدد من موظفي الشركة بطريق شبرا/بنها الحر بدائرة مركز طوخ، فوجئوا بسيارة ملاكي تقوم بإستيقافهم الأتوبيس وترجل منها 3 مجهولين ويحمل أحدهم سلاح ناري والآخرين أسلحة بيضاء، وقاموا بتهديدهم وإستولوا على مبلغ (5 مليون و504 ألف جنيه) خاصين بالشركة من داخل الأوتوبيس ولاذوا بالهرب.

استهداف المتهمين

وعقب استهداف المتهمين وضبطهم بحيازتهم بندقية خرطوش وسلاح أبيض، وأرشدوا عن 4 ملايين و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وقيامهم بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقاموا بإرتكاب الواقعة على إليه وضُبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأخر سلاح أبيض وأرشدوا عن 4 مليون و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سكر بالمضاد الحيوي ..إحباط تهريب 15 طن مواد تستخدم فى تصنيع الأدوية بميناء الاسكندرية

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، في ضبط 15 طن من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور إستيرادها وإخفائها داخل شكائر للسكر، تابعة لإحدى الشركات بالقاهرة.

دوت الخليج

وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، عن قيام شركة مقرها القاهرة يملكها أحد الأشخاص، بإستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري عبارة عن سكر غذائي داخل حاويتين بوزن 40 طن وأنهما تحويان ضمنها مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهداف الحاويتين

استهدفت الأجهزة الامنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، الحاويتين وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور إستيرادها وزنت 15 طن، داخل شكائر بغرض التصنيع وغير معدة للتجزئة بقصد الإتجار بما لا يتفق مع نشاط الشركة، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالي 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.