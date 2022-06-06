انت الان تتابع تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان رامي عياش.. تعرف على تفاصيل العزاء والجنازة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702463/الموت-يفجع-الفنان-رامي-عياش-تعرف-على-تفاصيل-العزاء-والجنازة

حل عن عالمنا اليوم والد المطرب اللبناني رامي عياش، بعد صراع طويل مع المرض اذ أعلن ذلك نجله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة والد المطرب رامي عياش

وشارك رامي عياش صورا لوالده مع متابعه وجمهوره عبر انستجرام، وبيان خاص لنعيه، وعلق عليه قائلا: “الله معك بيّي حبيبي رامز ابو عياش”.

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تفاصيل عزاء وجنازة والد الفنان رامي عياش

ويشيع جثمان والد الفنان رامي عياش في ظهر غدا الثلاثاء في مسقط رأسه بعقلين، ومن المقرر أن تأخذ أسرة الراحل تعازيه في ثلاث أيام، الأول في يوم الثلاثاء بعد الدفن في بيت بعقلين والثاني في عصر يوم الأربع في منزله بعقلين، والأخير في يوم الخميس في دار الطائفية الدرزية منذ الساعة الحادية عشر ظهرا”.

أعمال يتنظرها رامي عياش

من ناحية أخرى، كان يستعد المطرب رامي عياش لـ بدأ تصوير مسلسل درامي جديد بعنوان “العين بالعين” وذلك في الأيام القليلة المقبلة، ليحقق به نجاحا جديدة مع أغنياته المختلفة، وروج عياش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ نشر مجموعة صور له حاملا سيناريو العمل، وعلق عليها: “وابتدينا ... العين بالعين”.

رامي عياش

هذا وصرح النجم رامى عياش خلال حلوله ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس تصريحات مختلفة، في برنامج "صاحبة السعادة". وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته "داليدا" قائلا: "اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز"، وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.