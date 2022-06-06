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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702462/احصل-عليها-الآن-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-البحيرة-2022

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة، وذلك بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية العامة، والتى اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح 72%.

وينشر موقع دوت الخليج خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، والتي جاءت كالتالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

أكد اللواء هشام آمنة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم تحميلها على موقع مديرية البحيرة للتربية والتعليم فور اعتمادها، ويمكن للطالب اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2022:

1- الدخول على موقع مديرية التعليم بمحافظة البحيرة من هـــنـــا.

2- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو اسمه كاملًا.

4- الضغط على إظهار النتائج، والتي ستظهر حين توافرها على الموقع الإلكتروني.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

وكان محافظ حيث جاء ترتيب الطلاب الأوائل، واللذين حصلوا على درجة 287.5 درجة على النحو التالى..

- المركز الأول الطالبة آلاء على محمد على شرارة- بمدرسة عمر محمد نعيم الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة آية رمضان محمود محمد عباس- بمدرسة خنيزة للتعليم الأساسى بإدارة كوم حمادة التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة حبيبة محمد فخر الدين عبدالله - بمدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة رزان محمود نشات محمد سالم- بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالب عمرو جمال عبدالحى عمران- بمدرسة عبد المنعم رياض بإدارة بندر دمنهور التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة علا رفعت لطفى عبدالنبى الخرادلى- بمدرسة الشهيد أحمد الغنام الإعدادية بالبكوات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة علا على جابر محمد عبده بمدرسة المحمودية الإعدادية بنات بإدارة المحمودية التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة أروى أحمد منتصر ابو ريه- بمدرسة وافد الإعدادية بإدارة كوم حمادة التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة نوران أحمد فراج محمد فراج بمدرسة أحمد سموكة الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالب أحمد محمود محمد حافظ عبدالحميد _بمدرسة عباس سيد أحمد الإعدادية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمى.