انت الان تتابع تفاصيل خبر «إسكان النواب» تناقش ملف تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد..غدا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702461/إسكان-النواب-تناقش-ملف-تنفيذ-إجراءات-حل-مشكلة-المستحقين-للإسكان-الاجتماعي-بمشروع-بورسعيدغدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعها غدًا، لمناقشة طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب:-

دوت الخليج

«إسكان النواب» تناقش ملف تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد..غدا

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ربط العداية الخاصة بتغذية قرية شرمساح مركز الزرقا بمحافظة دمياط بمياه الشرب حتى الآن.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمـار، بشأن:

الأول: تأخر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وبنك الإسكان والتعمير في تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد 2013.

الثاني: المشكلات التي تواجه مستحقي الإعلان الثامن من الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء) 2016- محافظة بورسعيد.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمـود قاســم، بشأن عدم إنشاء مشروعات إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وعدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي المنشأة بالكيلو 5.38 في طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي للمواطنين المنهارة منازلهم.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منــى عمــــر، بشأن عدم إنشاء وحدات إسكان اقتصادي للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وجود عدد ضخم من حالات الإخلاء الإداري.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفليـن متى بطــرس، بشأن عدم توفير مناطق سكنية للعمالة بمنطقة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم إدراج مقترحات إحلال وتجديد مساكن دمنهور – محافظة البحيرة بخطة الدولة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن ضرورة إنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين بمحافظة البحيرة نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات بسبب هدم المنازل لتطوير محور المحمودية الذي يمر بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علــي، بشأن المخالفات والتعديات من قبل أصحاب الكافيهات والمطاعم على المماشي السياحية بكل من مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن عدم تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاعاقة في الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين ذوي الاعاقة دون الوضع في الاعتبار تفعيل كود الإتاحة لجميع الوحدات السكنية كما حدث في مساكن دهشور.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن المطالبة بتسليم حاجزي الوحدات السكنية نصف تشطيب بمشروعات دار مصر وجنة مصر وسكن مصر وإسكان الشباب بمدينة العبور بدلاً من كاملة التشطيب بمحافظة القليوبية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم التزام جهاز مدينة العبور بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر مسلسل(ب) بمدينة العبور الجديدة، محافظة القليوبية بسبب انهيار خط المياه العمومي الرابط بين محطة أبو زعبل والمدينة.