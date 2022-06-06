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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702460/النائب-محمد-عبدالعزيز-التقارير-الدولية-ضد-مصر-تفتقد-المعايير-وملف-حقوق-الإنسان-يشهد-تطورا-كبيرا

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لقاء لجنة حقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤية المجتمع الحقوقي المصري، مؤكدا أن هناك تطورات حصلت لملف حقوق الإنسان بمصر.

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محمد عبدالعزيز: التقارير الدولية ضد مصر تفتقد المعايير

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسط حضور رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان : هناك تطور إيجابي لملف حقوق الإنسان بمصر وهناك خطوات للامام فى ملف حقوق الإنسان".

وأشار إلي أن المشكلة التي تواجهنا أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تستخدم لأغراض سياسية، مضيفا : هناك تقارير وبيانات تصدر صدر مصر تفتقد المعايير".

وقال : صدرو تقارير مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتستخدم لأغراض سياسية خطر كبيرا ليس على مصر بل على حقوق الإنسان" محذرا المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينجرف إلي الاستخدمات السياسية".

وأكد أن هناك منظمات لها شهرة واسعة أصدرت تقارير تفقتد المعايير الحقوقية ضاربا المثل بهيومان رايتش ووتش، مضيفا :" تفتقد المهنية ولا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي".

وأكد أن هناك دولا تهين العمال ورغم ذلك تصمت المنظمات الدولية، مضيفا :" المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية تلتزم بالمعايير الدولية".

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من أحداث تطورا فى ملف حقوق الإنسان".

وقال إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها مصر ليست نهاية المطاف فى ملف حقوق الإنسان بل سيكون هناك مزيدا من التطور".