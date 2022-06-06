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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702459/نقل-النواب-توصي-بتشكيل-لجنة-لمتابعة-تطوير-رافد-جمصةالمنصورة-وقرقر-يطالب-بسرعة-نهو-الخدمات

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من الجهات بمحافظة الدقهلية، وبحضور النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، والنائب السيد خضر، لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى على رافد جمصة المنصورة وسرعة الإنتهاء من الخدمات للحد من الحوادث المتكررة، لاسيما فى فصل الصيف.

دوت الخليج

نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمتابعة تطوير رافد جمصة_المنصورة.. وقرقر يطالب بسرعة نهو الخدمات

جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، بشأن إعادة النظر فى رافد جمصة المنصورة، من حيث إنشاء "اليوترنات" وأعمال الإنارة وإنشاء المطبات والأنفاق أمام القرى بطول الطريق بداية من مدينة طلخا حتى حدود بلقاس ومرورا بالستموني حتى مدينة جمصة.

وقال وحيد قرقر: هذا الرافد الهام يشهد العديد من الحوادث يوميا، خصوصا مع دخول فصل الصيف، الذي يشهد زيادة فى معدلات استخدامه.

وأشار إلى أنه تم إعادة رصف الطريق بمسافة 54 كيلو متر بتكلفة بلغت نحو المليار جنيه، ولكن لم يتم إنشاء أنفاق أو كباري مشاة لحماية أرواح المواطنين، مؤكدا أن الطريق يحصد أروح الأبرياء بشكل شبه يومي.

وانتقد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنفاق ذلك المبلغ على إعادة رصف الطريق، دون الاهتمام بأرواح المواطنين المستخدمين للطريق وأهالي القرى على جانبي الطريق، مشيرا إلى أن إنشاء الدورنات والكباري لعلوية والأنفاق، لا تقل أهمية عن رصف الطريق لأنها تحمي أرواح المواطنين.

وطالب قرقر، بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال والخدمات اللازمة لحماية أرواح المواطنين على ذلك الرافد الهام، من خلال إنشاء كبارى المشاه والأنفاق أمام القرى، وسرعة إنشاء الدورنات وأعمال الإنارة أيضا بطول الطريق.

ومن جانبة أكد النائب السيد خضر، أن الطريق يحتاج إلى إعادة النظر والتدخل السريع، لأن كل يوم هناك إما متوف أو مصاب، قائلا: ونعيش مأساءة تحتاج لإنقاذ أروح الأبرياء ونريد حل على أرض الواقع.

ومن جانبة قال حسام بدر الدين، مدير بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، أن طريق جمصة/المنصورة يعتبر طفرة حقيقية، وسيتم موافاة اللجنة خلال أسبوع من الآن بإنشاء أنفاق مشاة على الطريق.

وفى ختام المناقشات، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، مديرية الطرق، إدارة المرور، مجلسي مدينتي بلقاس وطلخا بمحافظة الدقهلية، وبحضور النائبين وحيد قرقر والنائب السيد خضر، لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى على رافد جمصة المنصورة، وسرعة الانتهاء منها للحد من الحوادث المتكررة، لاسيما في فصل الصيف.