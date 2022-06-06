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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702456/إحباط-تهريب-15-طن-مواد-تستخدم-فى-تصنيع-الأدوية-بميناء-الاسكندرية-صور

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، في ضبط 15 طن من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور إستيرادها وإخفائها داخل شكائر للسكر، تابعة لإحدى الشركات بالقاهرة.

دوت الخليج

وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، عن قيام شركة مقرها القاهرة يملكها أحد الأشخاص، بإستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري عبارة عن سكر غذائي داخل حاويتين بوزن 40 طن وأنهما تحويان ضمنها مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهداف الحاويتين

استهدفت الأجهزة الامنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، الحاويتين وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور إستيرادها وزنت 15 طن، داخل شكائر بغرض التصنيع وغير معدة للتجزئة بقصد الإتجار بما لا يتفق مع نشاط الشركة، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالي 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تجار مخدرات

وعلى جانب أخر أسقطت وزارة الداخلية شخصين من أباطرة الإتجار فى المواد المخدرة بمطروح وبحيازتهم 40 كيلو بانجو و12 طربة حشيش، قبل ترويجهم على عملائهم من متعاطي المواد المخدرة.

وكشفت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام شخصين من العناصر الإجرامية يتخذان من دائرتى قسم شرطة الضبعة بمطروح ومركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

تكثيف الجهود

كثفت الأجهزة الأمنية بقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالإشتراك مع مديريتي أمن مطروح والبحيرة، جهودهم من اجل ضبط المتهمين وتم استهدافهم بمأموريتين واحدة تمكنت من ضبط سائق مسجل جنائي، من مركز الزقازيق بالشرقية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحيازته 40 كيلو بانجو و12 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

واستهدفت المأمورية الأخرى المتهم الأخر بمحافظ البحيرة حيث تم ضبطه وتبين أنه مسجل جنائي، ومقيم بمركز شرطة طالخا بالدقهليةن حال استقلاله إحدى السيارات بكوم حمادة وبحيازته 70 ألف قرص مخدر من التامول ومبلغ مالي،

قيمة المضبوطات

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 5,700,000 جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.