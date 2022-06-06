انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر.. خروج المطربة هلا رشدي من المسشتفى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702455/بعد-خضوعها-لعملية-جراحية-في-الظهر-خروج-المطربة-هلا-رشدي-من-المسشتفى

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير خروج الفنانة هلا رشدي من المستشفى

واستطاعت هلا رشدي مقاومة المرض وتعافيه اذ خرجت من المستشفى في أمس الأحد بعد نجاح عملتيها الجراحية التي خضعت لها في الظهر نتيجة حدوث فرقعة في الفقرات.

وكشفت هلا رشدي تفاصيل عمليتها الجراحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى أنها أجرتها في الظهر وأكدت على أنها لم تخرج من قبل للحديث في مثل هذه الأمور لكنها تحتاج لدعاء الجمهور خلال تلك الفترة بأن يتم شفائها على خير وعاجلا ليس أجلا.

هلا رشدي في مسلسل مكتوب عليا

وكان أخر ظهور للمطربة والفنانة المتألقة هلا رشدي مشاركتها في مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2022، وشارك في بطولته كلا من الفنان أكرم حسني والفنانة هنادي مهنا والفنانة أيتن عامر، فضلا عن كل من حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عمرو عبد الجليل، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي.

ودارت قصة العمل حول حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

هلا رشدي ومهاجتمها للفنان أحمد حلمي

من ناحية أخرى، نشب خلاف حاد بين الفنانة هلا رشدي والفنان أحمد حلمي بسبب فيلم “واحد تاني” الذي يعرض الأن في دور العرض السنمائية المصرية، اذ اتهمته بتشجيعه على الإيحاءات الجنسية الصريحة، مطالبة النقابة بمنع الأعمال التي تصدر ذلك الجانب في الفن المصري، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، تيجة التساهل ده بنشوفه في الحياء اللي بيختفي، وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. الفن رسالة”.