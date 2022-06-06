«اتصلات النواب» تناقش ملف التضرر من الغرف الخاصة بمنظومة الاتصالات..غدا

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702453/اتصلات-النواب-تناقش-ملف-التضرر-من-الغرف-الخاصة-بمنظومة-الاتصالاتغدا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الوحش، بشأن التضرر من الغرف الخاصة بمنظومة الاتصالات ووضعها بالشوارع والمحاور الرئيسية.

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«اتصلات النواب» تناقش ملف عدم حل الخطوط الأرضية والفايبر بابو حمص

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم حل الخطوط الأرضية والفايبر لمركز ومدينة ابو حمص.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مشاكل خطوط تليفونات أرضية وانترنت بالحي المتميز بالمنيا الجديدة.

وأيضا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود خطوط تليفونات أرضية وإنترنت بمعظم قرى مركزي سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا.

«نقل النواب» تستكمل دراسة إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها غدا، لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

«رياضة النواب» تناقش ملف الانتهاء من تسليم النادي الاجتماعي الجديد..غدا

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد طلبة، بشأن:

الاول: الانتهاء من تسليم النادي الاجتماعي الجديد الخاص بالنادي الإسماعيلي.

الثاني: ملعب قانوني نجيل طبيعي لنادى القنطرة غرب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية للنهوض بالبنية الأساسية والأنشطة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد الجبلاوي، بشأن اعتماد وزير الشباب إنشاء فرع للبنك الأهلي بقنا أرض مركز شباب بمدينة العمال مما تسبب في عدم قانونية ملاعب اليد والطائرة وغيرها من الألعاب.