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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702477/تساهيل-توفر-قرض-بضمان-البطاقة-فقط-أعرف-التفاصيل

أعلنت شركة تساهيل لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن توفير قرض بضمان البطاقة القومية فقط مما يسهل على المتقدمين إمكانية الحصول على قروض تساهيل لتمويل المشروعات، ويتساءل الكثيرون عن شروط قروض تساهيل والأوراق المطلوبة للتقديم، وينشر دوت الخليج تفاصيل قرض تساهيل والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

قروض تساهيل بضمان البطاقة

- توفر شركة تساهيل قرض بضمان البطاقة في حالة طلب تمويل بمبلغ لا يقل عن 10.000 جنيه.

- في حالة كان قرض تساهيل يتراوح بين 10500 و 25 ألف جنيه يشترط أن يكون الكفيل موظفًا في أحد القطاعين العام أو الخاص.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تساهيل 2022

- بطاقة الرقم القومي.

- المرافق العامة سواء كانت كهرباء أو غاز.

- يجب أن يكون باسم صاحب القرض في العنوان الذي ينتمي إليه ومسجل في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم إثبات السكن المحلي يتم استخراجه من مجلس مدينة صاحب القرض.