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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702458/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يعلق-أنصحكم-بعد-التعامل-مع-المصرف

انتقد عميل البنك العربي الأفريقي أداء المصرف والخدمات المقدمة، ناصحًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع البنك العربي الأفريقى الدولي، ويستعرضدوت الخليج الشكوى ضمن شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي والخدمات التى يوفرها.

البنك العربي الأفريقي الدولي

قال عميل البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، :"أنصح كل من يتعامل مع البنك العربى الأفريقى الدولى بعدم التعامل قمت بعمل إيداع فى حسابى الشخصى من 5/10/22 و لم يتم دخول المبلغ فى حسابى حتا الآن و كل يوم اقوم باتصال ولا يوجد اى نتيجة".

البنك العربي الأفريقي

ورد موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي قائلاً : "برجاء قبول اعتذار البنك عما بدر من خدمة العملاء برجاء ارسال تفاصيل المشكلة للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم على البريد الإلكتروني الخاص بالبنك [email protected]".

رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي

تستطيعون التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في البنك العربى الأفريقي وذلك عن طريق الرقم الخاص بالخط الساخن 19555، وهذا الخط يمكنك الاتصال به إذا كنت داخل البلد؛ أو عن طريق اتصل بنا عبر الموقع خلال 24 ساعة.

ويمكن التواصل مع البنك العربي الأفريقى عن طريق الرقم الخاص بالخط الساخن وهو 8002242، في حال إن كنت خارج البلاد، والرد على الشكاوي والاستفسار التى تخص جميع العملاء. ومتابعة كافة الخدمات التى يقدمها المصرف لعملائه