 لينك ارقام الجلوس ثانوية عامة 2022 للاستفادة من الحصول عليه بكود الطالب

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عمر شويل - جدة لينك ارقام الجلوس ثانوية عامة 2022، يحرص الكثيّر من الطلاب لمعرفة رقم الجلوس الخاص بهم في مقرات لجان انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2022، بالتزامن مع إستلام المديريات التعليمية ارقام الجلوس وتوزيعها على المدارس التي تعمل بدورها على تسليمها للطلاب لذا يستطيع الطالب جلبها من المدرسة مباشرة ولكن الطريقة الأخرى هي الحصول على رقم الجلوس من خلال لينك مباشر نستعرض لكم اعزاءنا الطلاب هنا.

كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة بكود الطالب

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات حصول طلاب الثانوية في مختلف محافظات الدولة المصرية على ارقام الجلوس في الثانوية العامة من خلال الولوج الى http://emis.gov.eg الرابط الرسمي لوزارة التعليم وممارسة طريقة سهلة وبسيطة جداً لاستخراج رقم الجلوس والحصول عليه للثانوية العامة 2022 عن طريق كود الطالب، وتفاصيل هذا الأجراء كما موضح بالأسفل

الدخول على الموقع الخاص لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم مباشرة من الرابط المرفق.

ثم على الطالب المراد الإستعلام عن رقم جلوسه في مقار لجان الامتحانات الثانوية هو إختيار تبويب الثانوية العامة وسط أعلى صفحة الموقع السابق.

الخطوة التالية أن يقوم المستخدم بالنقر فوق خيار الطالب وهي أيقونة تجدها يسار صفحة الموقع.

إدخال كود الطالب في المربع الظاهر

النقر على تسجيل الدخول

وبهذه الطريقة يستفيد الطالب المعني باطلاعه على رقم جلوس الثانوية العامة 2022 ومقر اللجنة تبع سير امتحاناتك وذلك عن طريق كتابة كود الطالب الخاص به.