محافظ الغربية يبحث مع رئيس جامعة الأزهر سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال المحافظ رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، على هامش زيارة رئيس الجامعة لتفقد عدد من كليات جامعة الأزهر بطنطا للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات القرآن الكريم وأصول الدين والشريعة والقانون بطنطا.

واتفق المحافظ ورئيس الجامعة - خلال اللقاء - على تنفيذ عدد من القوافل التوعوية والطبية ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يتم تنفيذها فى محافظة الغربية بمركز زفتى، بالإضافة إلى عقد لقاءات حوارية لشباب الجامعة والمحافظة فى إطار برنامج بيت العائلة المصرى.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى المنسق العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم، ومحمد أسامة مدير مكتب رئيس الجامعة، وحامد سعد مدير المركز الإعلامى بجامعة الأزهر.