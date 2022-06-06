مصر تستعرض جهودها فى الوساطة أمام المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد نهاد عبد اللطيف المدير العام لمركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامى حول الوساطة "تجارب وآفاق"، والذى تستضيفه وزارة الخارجية بالسعودية بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة فى مدينة جدة يومى 5 و6 يونيو 2022، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين فى مجال الوساطة.





تضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لنائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى وكلمات لممثلى المجموعات الجغرافية الثلاثة الإفريقية والآسيوية والعربية بالمنظمة.

وأكد المدير العام لمركز القاهرة الدولى، فى كلمته خلال الجلسة الأولى المعنونة "دور منظمة التعاون الإسلامى ودولها الأعضاء فى مجال الوساطة" على أهمية انعقاد المؤتمر فى وقت تتفاقم فيه الأزمات والمخاطر التى تواجه العالم الإسلامى، فى ظل تغيرات جيوسياسية غير مسبوقة وتحديات فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مواتية لتعزيز جهود المنظمة فى مجابهة تلك التحديات والعمل على تجاوزها.

واستعرض المدير العام للمركز، تجربة مصر وجهودها فى مجال الوساطة، مؤكدا أنها تأتى فى إطار دور مصر الرائد فى دعم السلم والأمن إقليميا ودوليا، والذى يتأسس على الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء منع النزاعات والتسوية السلمية لها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وسلط الضوء فى هذا الصدد على دور مصر كوسيط فى عدد من الملفات والقضايا المطروحة فى العالم الإسلامى.

وتطرق السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى عمل ونشاط مركز القاهرة الدولى باعتباره متخصصا فى دعم وبناء قدرات كوادر الدول النامية فى مجال تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتناول على وجه الخصوص برنامج المركز للحوار والوساطة والتفاوض، والذى يتم تطويره بصفة مستمرة بحيث يأخذ فى الاعتبار المستجدات فى هذه المجالات مثل تغير طبيعة النزاعات، وتعاظم دور المرأة وتكنولوجيا الإتصالات، كما أشار إلى بعض الأنشطة التى تم تنظيمها فى إطار هذا البرنامج فى الفترة الأخيرة مثل أول دورة تخصص بالكامل لدولة الصومال فى شهر ديسمبر الماضى لبناء قدرات كوادرها الوطنية فى مجال تسوية النزاعات، والدورة التى نظمت بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للشبكة العربية لوسيطات السلام فى شهر نوفمبر الماضى.

كما أكد على ضرورة أن تأتى جهود تسوية النزاعات والوساطة بالتوازى مع العمل على معالجة جذور النزاعات وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى مبادرة مصر بإطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذى تعقد نسخته الثالثة يومى 21 و22 يونيو القادم للدفع بهذه المقاربة الشاملة على الصعيد الإفريقى.

ختاما، أعرب المدير العام لمركز القاهرة الدولى عن استعداد المركز للتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى وأجهزتها ودولها الأعضاء لبناء القدرات فى مجال الوساطة بما يتواكب مع التطورات التى تشهدها دول العالم الإسلامى.