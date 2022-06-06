أمين البحوث الإسلامية: أى تطاول لفظى على الرسول هو إساءة لجميع المسلمين

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد أن أى تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو إساءة لجميع المسلمين، مشيرا إلى أن الجهل بالتاريخ وفهم الإسلام ونبيه ومحاولة لى النصوص والإعراض عن الحقائق والتى تحمل فى طياتها الحقد الدفين تجاه الإسلام وأهله من أجل الحصول على دوافع دنيوية تعد نوعا من الإرهاب الفكرى وبث الفتنة فى المجتمعات.





وأضاف عياد أن الأزهر الشريف استنكر فى بيان رسمى أمس إساءة المتحدث الرسمى باسم حزب بهاراتيا جاناتا فى الهند على صفحته على «تويتر» من تطاول فى الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة - رضى الله عنها-، وهو رد حاسم على هذه الحملات التى ترسخ للكراهية والعنصرية بين الشعوب. وأوضح أن البناء على مغالطات من أجل تزوير الحقائق وتشويه صورة الإسلام والمسلمين يعد جريمة فى حق الإنسانية، مؤكدا أن شخصية النبى الكريم تحمل كل صفات الأخلاق الحميدة وعلى رأسها رحمته بالجميع، ودعوته للتسامح والتعايش، فهذه الشخصية العظيمة بكل ما تحمله من ثناء لا نقبل كمسلمين الإساءة إليها ولا إلى أى نبى مرسل من قبل المولى - عز وجل-.

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