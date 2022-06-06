عاجل.. السيسى يتابع نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة، فى هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتى تضمنت حوالى 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بجميع القطاعات التنموية، فضلا عن مشاركة الجهاز فى العديد من المبادرات القومية، خصوصا مبادرة "حياة كريمة" على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمى فى المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، والمشاركة فى المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة المجمعات الصناعية التى تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

كما استعرضت نيفين جامع، الموقف التنفيذى لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التى تم تنظيمها خلال تلك الفترة فى كل من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب إفريقيا.

وتم عرض التحضيرات المتعلقة بدورة العام الجارى من معرض "تراثنا 2022"، والذى يستهدف دعم صغار مصنعى الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم.

ووجه الرئيس باستكمال الخطوات المتخذة فى سلسلة معرض "تراثنا" لمشاركة ممثلى جميع محافظات الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية، بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية.

كما استعرضت نيفين جامع، جهود التحول الرقمى فى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتى تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

ووجه الرئيس، بإسناد تشغيل المنصة الإليكترونية للتحول الرقمى لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة فى مجال إدارة منصات رواد الأعمال، وذلك لإثراء المحتوى الرقمى بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق.

وتم أيضا خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.