للعام الخامس. الهيئة الإنجيلية تشارك فى صكوك الأضاحى بمائة ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، للعام الخامس على التوالى، فى مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحى الأوقاف.





وأشاد الدكتور هشام عبدالعزيز على رئيس القطاع الدينى، بهذه الروح الراقية التى تؤكد متانة النسيج الوطنى وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للقس الدكتور أندريه زكى والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التى اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًّا كلون من ألوان التعبير عن وحدة النسيج الوطنى ومتانته. يأتى ذلك فى إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطنى الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنسانى المشترك، وفى مشهد وطنى يبرز أسمى مفاهيم التسامح الدينى والرقى الإنسانى.

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