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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702452/70-ألف-قرص-تامول-و40-كيلو-بانجو الداخلية-تسقط-مجرمين-اثنين-بمطروح-والبحيرة

أسقطت وزارة الداخلية شخصين من أباطرة الإتجار فى المواد المخدرة بمطروح وبحيازتهم 40 كيلو بانجو و12 طربة حشيش، قبل ترويجهم على عملائهم من متعاطي المواد المخدرة.

دوت الخليج

وكشفت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام شخصين من العناصر الإجرامية يتخذان من دائرتى قسم شرطة الضبعة بمطروح ومركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

التحريات

كثفت الأجهزة الأمنية بقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالإشتراك مع مديريتي أمن مطروح والبحيرة، جهودهم من اجل ضبط المتهمين وتم استهدافهم بمأموريتين واحدة تمكنت من ضبط سائق مسجل جنائي، من مركز الزقازيق بالشرقية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحيازته 40 كيلو بانجو و12 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

واستهدفت المأمورية الأخرى المتهم الأخر بمحافظ البحيرة حيث تم ضبطه وتبين أنه مسجل جنائي، ومقيم بمركز شرطة طالخا بالدقهليةن حال استقلاله إحدى السيارات بكوم حمادة وبحيازته 70 ألف قرص مخدر من التامول ومبلغ مالي،

قيمة المضبوطات

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 5,700,000 جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

5151 قضية مخدرات خلال شهر

حققت اجهزة وزارة الداخلية على مدار شهر العديد من النجاحات الهامة، وخاصة في مجال مكافحة المخدرات التى تؤدي للعديد من الكوارث لدى المواطنين وتسبب مشاكل صحية وإجتماعية لمتعاطيها.

دوت الخليج

وكشفت وزارة الداخلية عن النجاح في ضبط 5151 قضية مواد مخدرة، وضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 1720,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 556,700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 155,504 كيلو جرام، وكمية من مخدر القات وزنت 40,440 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 40,893 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 24,475 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 4,674 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 2,250 كيلو جرام، و109,263 ألف قرص لعقار الترامادول، و87,857 ألف قرص مؤثر، و12,557 ألف قرص كبتاجون، و140 قرص سابكسون، و1228طابع مخدر، وكمية 120 سم3 ماكستون فورت.