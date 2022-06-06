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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702448/وفاة-ثاني-طالبة-بالثانوية-الأزهرية-منذ-بدء-امتحانات-نهاية-العام

دوت الخليج

وفاة ثاني طالبة بالثانوية الأزهرية منذ بدء امتحانات نهاية العام

ونعت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، بمزيد من الحزن والأسي، شيماء محمد عبد الهادى الصعيدى، بالزعفران طالبة الصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات الحامول.

ودعت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، المولى عز وجل أن يتغمد الطالبة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتعد شيماء الصعيدي، هي ثاني طالبة بالثانوية الأزهرية تتوفى، بعد وفاة زميلتها آلاء عبدالمنعم أول أمس من محافظة الشرقية.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قدم خالص العزاء لأسرة الطالبة آلاء محمود محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الصورة، بمحافظة الشرقية، والتي وفاتها المنية الجمعة الماضية بمنزلها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب والديها، وأن يمن على أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

وانطلقت السبت الماضي، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمواد الفقه والتفسير والقرآن لطلاب العلمي والبعوث الإسلامية، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة.

امتحانات الشهادة الثانوية

وأعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وأعلن وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور الضويني أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

الإجراءات الاحترازية

وأوضح أن اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.

لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

وقال وكيل الأزهر إن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.