غد..البرلمان يناقش طلب النائب يوسف الشاذلي لنقل محطة السكة الحديد من داخل مدينة الفيوم اغلى خارجها

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702445/غدالبرلمان-يناقش-طلب-النائب-يوسف-الشاذلي-لنقل-محطة-السكة-الحديد-من-داخل-مدينة-الفيوم-اغلى-خارجها

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها، غدا برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، بشأن نقل محطة السكة الحديد من داخل مدينة الفيوم الى خارجها أول الطريق الدائري- محافظة الفيوم.

البرلمان يناقش طلب النائب يوسف الشاذلي نقل محطة السكة الحديد من داخل مدينة الفيوم الى خارجها دوت الخليج ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. كما تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.

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