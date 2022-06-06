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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702443/التشكيل-الرسمي-لبيرميدز-لمواجهة-الاتحاد-السعودي-الودية

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السعودي الودية والتي من المقرر إقامتها ملعب الاتحاد في مدينة جدة بالسعودية، في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - أحمد أيمن منصور - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويستعد بيراميدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يستأنف مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم ٢٢ يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم ٢٦ من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر بنسخته القديمة.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.