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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702440/هاني-شاكر-يهاجم-رئيس-رابطة-الأندية-المحترفة-اناشد-الدولة-بتنظيف-الوسط-الرياضي-من-مرتزقة-الفساد

هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بعد حواره مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، واصفا هذا الحوار بالمتدني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم هاني شاكر على رئيس رابطة الأندية المحترفة

وكتب هاني شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام: “الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة، وطريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وافريقيا والدول العربية”.

هاني شاكر: أناشد الدولة بتنظيف الوسط الفني من مرتزقة الفساد

وتابع: “اعتقد الأن عرفتوا لماذا مستوي الرياضة متدني زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومه اذا لم ننتبه فلا يصح ان مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون اهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية”.

واختتم حديثه: “وانا اناشد الدولة المصرية العظيمة بتنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد”.

هاني شاكر في ديتو غنائي مع سميرة سعيد

من ناحية أخرى، أعلن الفنان هاني شاكر استعداده لطرح أحدث أغانية قريبًا بالتعاون مع الديفا، الأمر الذي استقبله الجمهور بترحيب شديد وحار، اذ قال خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: “إن شاء الله بحضّر في مفاجأة قريب جدًا هتنزل.. دويتو قريب نازل يارب يعجب الجمهور مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.. هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع.. أنا بحترمها جدًا”.

هاني شاكر وموقفه من واقعة إهانة أم كلثوم

وكان قد أعرب الفنان هاني شاكر عن غضبه وغضب نقابة المهن الموسيقية مما أقره الشاعر ناصر دويدار عنها وعن الفنان أحمد رامي في إحدى الندوات الثقافية اذ تحدث عن علاقات أم كلثوم المتعددة، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره هاني شاكر يدين به هذا الشاعر، وجاء بيان النقابة على النحو الأتي: “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران”.

وتابع: “والنقابة لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

واستكمل البيان: “وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.