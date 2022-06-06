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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702439/الهيئة-الإنجيلية-تشارك-في-صكوك-أضاحي-الأوقاف-بـ-100-ألف-جنيه-للعام-الخامس

أعلنت وزارة الأوقاف، قيام الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، بالمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بمبلغ 100 ألف جنيه، للعام الخامس على التوالي، واصفة الأمر بأنه مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.

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وأشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للقس الدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًّا كلون من ألوان التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك.

وزير الأوقاف يستقبل مفتي تنزانيا

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وشارك مفتي تنزانيا في حفل تكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من الـ 28 من مايو وحتى الثامن يونيو الجاري.

افتتاح المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام

وسلَّم زبيري دعوة للدكتور محمد مختار جمعة، لزيارة دولة تنزانيا وافتتاح المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره، وطلب تدريب عدد من الأئمة والواعظات من دولة تنزانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأهدى وزير الأوقاف، مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف ونسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية، والتي حازت على إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا والوفد المرافق له.

كما كرَّم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 28 مايو الماضي وحتى 8 يونيو الجاري.

وأوضح وزير الأوقاف خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة، اليوم، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسوـ أن هذه الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات المعنية بتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات من خارج جمهورية مصر العربية.