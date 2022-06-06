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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702438/بحضور-الوزيرة-صناعة-النواب-تناقش-دور-وزارة-البيئة-في-تطبيق-ومتابعة-معايير-الاستدامة-البيئية-في-المنشآت-الصناعية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعا اليوم، لمناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية للتوسع في المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم منتجات محلية ذات ميزة تنافسية عالمية ومواكبة التوجه العالمي بالحد من التلوث البيئي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

دوت الخليج

صناعة النواب تناقش دور وزارة البيئة في تطبيق ومتابعة معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصناعية

رئيس صناعة النواب: القطاع يعاني من مشكلات ضخمة.. ولابد من تشكيل لجنة إدارة الأزمات للنهوض به

وكان قد أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإهتمام بالقطاع الصناعي و الاستثمار فيه يعد تنمية حقيقية للنهوض بالدولة المصرية، لافتا أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات ضخمة ولاسيما بعد أزمة كورونا و حاليا الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية .

وأوضح محمود، أن لجنة الصناعة قدمت عدة توصيات للنهوض بالصناعة، مطالبا بتشكيل لجنة تضم عدة وزارات كالصناعة والمالية والتخطيط والبيئة والكهرباء والبترول، لأن الصناعة متشابكة ومتداخلة مع هذه الوزراةات، ولابد من تشكيل لجنة الأزمات للنهوض الصناعة.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لجنة إدارة الأزمات مهمة جدا في حالة وجود جدية لدينا في الصعود والنهوض بالصناعة.