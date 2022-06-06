انت الان تتابع تفاصيل خبر الحظ السيء يحل على يَاسَمين الوسط الفني بانفصالهم عن أزواجهم.. أخرهم ياسمين عبد العزيز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702436/الحظ-السيء-يحل-على-ياسمين-الوسط-الفني-بانفصالهم-عن-أزواجهم-أخرهم-ياسمين-عبد-العزيز

أثارت أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز فزع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وخاصة وأن قصة حبها مع زوجها الفنان أحمد العوضي يُضرب بها المثل، ولكن يبدو أن كل من يطلق عليه اسم ياسمين في الوسط الفني يلاحقه الحظ السيء في الزواج، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبرز الياسمين الذين انفصلوا عن أزاجهم في الفترة الأخيرة.

انفصال ياسمين رئيس عن هادي الباجوري

بدأت زوبعة الإنفصال تنتشر بين الوسط الفني بالفنانة ياسمين رئيس، الذي أعلنت بشكل مباشر ورسمي عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بعدما أثار الأخير سخرية وجدل السوشيال ميديا بتصريحه: “هقبل إن مراتي تتباس أو تتحضن لو العمل الفني تطلب منها ده”.

وكتبت ياسمين رئيس معلنة انفصالها: “ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

فاجئت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بحذف جميع صورها مع رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، فضلا عن إلغاء متابعته، الأمر الذي جعل الجمهور يتنبأ بإنفصالهما وأكد ذلك مصدر مقرب من الثنائي دون اصدار بيان رسمي منهما حتى الأن، ويعود انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بسبب خلاف بينهم انتهى بشكل ودي وبإحترام كل منهما للأخر.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، خاصة وأن الفنانة قامت بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بشكل مفاجئ فضلا عن حذف معظم صورهما معا، ولكن هما أيضا لم يصدرا بيان رسمي يوضحان به الحقيقة للجمهور، والتزموا الصمت حتى الأن.

نجوم أخرين أعلنوا انفصالهم عن أزواجهم في 2022

هذا وأعلنت الموديل رحيل ذكرى انفصالها عن الفنان محمد الشقنقري مساء أمس بمشاركة فيديو يجمع صورهما معا علقت عليها: “بعلن انفصالي رسمي عن محمد الشقنقري” ، الأمر الذي خرج الفنان ونفاها في تصريحات صحفية له، مؤكدا أنه لا يعرفها لا من قريب أو من بعيد، وفي نفس اليوم أيضا انتشرت أنباء بانفصال الممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان عن حبييته النجمة العالمية لوري هارفي، جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه جاء بعد يوم من اعلان النجمة شاكيرا ولاعب فريق برشلونة الشهير بيكيه انفصالهما بشكل رسمي.