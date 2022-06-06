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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702434/طاقة-النواب-تناقش-أزمة-توصيل-الغاز-الطبيعي-لعدد-من-القرى

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى بوجه بحرى ووجه قبلى.

دوت الخليج

طاقة النواب تناقش أزمة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى

وقد أجلت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، بسبب غياب ممثل الحكومة.

واستمتعت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تأخر الشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن رد الشيء لأصله.

وناقشت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمركز الرياض– محافظة كفر الشيخ، على الرغم من إدراجه بخطة العام المالي 2021-2022.

وقد أوصت اللجنة بمتابعة طلب الإحاطة مع النائب حتى الانتهاء من توصيل الغاز لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.