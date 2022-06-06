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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702432/وزير-الأوقاف-يكرم-أئمة-وواعظات-بوركينا-فاسو-في-الدورة-العلمية-المنعقدة-بأكاديمية-تدريب-الدعاة

كرَّم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 28 مايو الماضي وحتى 8 يونيو الجاري.

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وأوضح وزير الأوقاف خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة، اليوم، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسوـ أن هذه الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات المعنية بتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات من خارج جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هذه الدورة سبقتها دورات عديدة آخرها دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، وإن الهدف من هذه الدورات التلاقي والترابط وتبادل الخبرات، وإنها تأتي في إطار "رسالتنا ودورنا في نشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع الدنيا، والإسهام في صنع السلام العالمي".

الأزهر قلعة الإسلام المنيع

من جهته، أشار مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو الدكتور أبو بكر دكوريه، إلى دور الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر قلعة الإسلام المنيعة وحصنه الحصين، الذي علَّم الناس صحيح الإسلام لقرون عديدة وأجيال متعاقبة، وأنه ليزخر بأئمة وعلماء فضلاء علميًّا وخلقيًّا، لهم من قوة العقل والحجة ما مكَّنهم من التأثير بالقدوة الحسنة للأمة جمعاء.

وأضاف "إنَّا لنثمن غاليًا وفود أئمتنا وواعظاتنا إلى مصر؛ للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، والتي تمكِّنهم من أداء رسالتهم العلمية والدعوية في بلادنا على أكمل وجه"، مؤكدًا على الاستفادة العظمى من هذه الدورة التدريبية.

بدوره، قدَّم أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد البشاري الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر بخير تحت قيادته، وأنه صاحب سياسة رشيدة حكيمة تخدم الإسلام أينما كان، سائلا الله (تبارك وتعالى) له التوفيق.

كما ثمن جهود وزير الأوقاف وحرصه الشديد على نشر قيم الإسلام الوسطي الصحيح المعتدل، معربًا عن سعادته للمشاركة في حفل ختام هذه الدورة بصحبة نخبة من العلماء الأجلاء لتكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، مؤكدًا سعادته بأئمة وواعظات الأوقاف الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأصالة والمعاصرة.

وأشاد البشاري بالمبادرات والدورات الجادة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لمواجهة الفكر التكفيري، والتفسيقي، والتبديعي، والتضليلي، من خلال سعي وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير، ‏مثمنا الجهود العظيمة لجمهورية مصر العربية وهذه المبادرات الجادة لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي سياق متصل، دعا مفتي تنزانيا الشيخ أبو بكر زبيري علي، وزير الأوقاف لزيارة بلاده وافتتاح المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره، كما طلب تدريب عدد من الأئمة والواعظات من دولة تنزانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وزير الأوقاف يكرم مفتى تنزانيا

من جهته، أهدى وزير الأوقاف مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات الأوقاف ونسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية، وقد حازت هذه الإصدارات إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا والوفد المرافق له.

وفي ختام الحفل تم تكريم ضيوف مصر من العلماء الأجلاء، والأئمة والواعظات المشاركين بالدورة من دولة بوركينا فاسو وزملائهم من أئمة وواعظات جمهورية مصر العربية.