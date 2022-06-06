انت الان تتابع تفاصيل خبر منها عدم وجود ميزانية للمواقع الثقافية بالإسكندرية.. إعلام النواب تناقش 4 طلبات إحاطة للنائبة مني عمر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702431/منها-عدم-وجود-ميزانية--للمواقع-الثقافية-بالإسكندرية-إعلام-النواب-تناقش-4-طلبات-إحاطة-للنائبة-مني-عمر

عقدت لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا اليوم، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمين من النائبة منى عمر.

دوت الخليج إعلام النواب تناقش 4 طلبات إحاطة للنائبة مني عمر طلبات الإحاطة جاءت كالتالي: 1. عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار. 2. عدم وجود ميزانية مستقلة شهرياً لسداد الالتزامات والاحتياجات للمواقع الثقافية بالإسكندرية. 3. عدم إعطاء الموظفين بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية بدل نقدي مقابل الاجازات الاعتيادية وتعويضهم بأجازات مقابلها أيام أخري علي الرغم من وجود بند في ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة مخصص لذلك الغرض. 4. عدم تجهيز المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة بالإسكندرية بالمقاعد والمراوح بالشكل الكافي والملائم لممارسة النشاط بكفاءة.

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