«فينك ياوزيرة البيئة..محدش يعرفك..وقازورات المصارف بتموت الناس»..جلسة رقابية ساخنة بالبرلمان لمواجهة ياسمين فؤاد.. والوزيرة ترد«عندكم حق مش هننكر .. ومحتاجين نتعاون» «فيديو وصور»

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /702427/فينك-ياوزيرة-البيئةمحدش-يعرفكوقازورات-المصارف-بتموت-الناسجلسة-رقابية-ساخنة-بالبرلمان-لمواجهة-ياسمين-فؤاد-والوزيرة-تردعندكم-حق-مش-هننكر--ومحتاجين-نتعاون-فيديو-وصور

بيانات عاجلة ضد وزير قطاع الأعمال ..والحكومة:سنرد خلال 24ساعة..وبرلمانية النور ترفض الإساءةإلا رسول الله

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاثنين مواصلة للأداء الرقابى للنواب على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، حيث الاستماع لبيانات عاجلة من النائب مصطفى بكرى بشأن شركة الكوك والتأكيد على أن وزير قطاع الأعمال يواصل تخريب قطاع الأعمال بالتصفية، وهو الأرم الذى عقب عليه وزير شئون مجلس النواب، بأنه سيتم إخطار المجلس بتقرير كامل عن هذه الأزمة خلال 24ساعة .

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