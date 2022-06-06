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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702391/النائب-أحمد-صبور-المؤتمر-الطبى-الأفريقي-الأول-سيفتح-آفاقا-جديدة-للتعاون-بين-مصر-ودول-القارة

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي تستضيفه مصر، يأتي في ظروف خاصة جدا ما بين أزمات اقتصادية وسياسية وانتشار الأمراض والأوبئة، مشددًا على أهمية المساعي التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من أجل تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في جميع المجالات.

دوت الخليج

النائب أحمد صبور: المؤتمر الطبى الأفريقي الأول سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين مصر ودول القارة

وأوضح «صبور»، أن المؤتمر الطبي الأفريقي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا بين دول القارة السمراء لتطوير القطاع الصحي، وحل المشكلات الصحية خاصة ما يتعلق بالأوبئة والجوائح.

وأضاف أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والاسكان بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في أفريقيا، خاصة أن مصر تتمتع بامكانات تسمح لها أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة بفضل النمو الذي حققته خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «تعتبر مصر الأن لاعبا محوريا في المنطقة لقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول في جميع المجالات وهو ما سيمكن القارة الأفريقية من تحقيق التنمية الصحية التي نتطلع إليها خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثه».

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في مواجهة فيروس سي، بعد نجاح المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي بإنتاج مصر خالص، وهو التجربة التى يمكن تصديرها إلى دور القارة، في ظل ما تعانيه القارة من تفشي لهذا المرض الخطير.