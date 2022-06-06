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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702386/منهاعدم-وجود-موجهين-للخط-العربي-في-وزارة-التربية-والتعليم-16-طلب-إحاطة-علي-طاولة-تعليم-النواب-غدا

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، اجتماعًا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد الأمير، بشأن تأخر بناء مبنى الإدارة التعليمية بالمنزلة محافظة دقهلية.

دوت الخليج

«منهاعدم وجود موجهين للخط العربي في وزارة التربية» 16 طلب إحاطة علي طاولة تعليم النواب ..غدا

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد علي:

الاول: بشأن تأخر الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على شراء هيئة الأبنية التعليمية لقطعة الأرض الكائنة بأرض حوض العلوة رقم (10) بالشيخ منصور بحي المرج بالأمر المباشر.

الثاني: بشأن التأخر في استلام أرض عشش المهاجرين بمنطقة الأندلس بحي المرج مساحة 5030م2، والتقاعس عن مخاطبة محافظة القاهرة للمطالبة بتسليم الأرض أو حتى معاينتها رغم حاجة الأبنية التعليمية لبناء العديد من المدارس بحي المرج.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود موجهين للخط العربي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبداللطيف الطحاوي، بشأن عدم حصول بعض المدرسين الذين تقدموا للحصول على المعاش المبكر رغم تقدمهم لذلك قبل إلغاء قانون المعاش المبكر الصادر في 1/1/2020.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش:

الاول: بشأن التباطؤ الشديد في إقامة مجمع مدارس البتانون – مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

الثاني: بشأن التباطؤ الشديد في اتخاذ القرارات الخاصة بهدم وإضافة توسعة لمدرسة الشهيد صبحي جاد الله بقرية السكرية (المرحلة الابتدائية)، رغم صدور قرار بإخلاء المبنى.

وتناقش الجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرستي أحمد شوقي – وطه حسين (للتعليم الابتدائي) التابعتين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا:

الاول: بشأن إنشاء مبنى بالمدرسة الابتدائية بقرية طواحين اكراش – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

الثاني: بشأن عدم استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن الموافقة على توفير الدعم المالي لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بمركز أبو تشت محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجارحي، بشأن قرار نقل طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنجق الثانوية الى مدرسة أبشواي الثانوية العامة والتي تبعد حوالى 25 كيلو مترًا عن مدينة أبشواي، رغم أن عددهم لا يتجاوز 120 طالبًا فقط.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعادة بناء المدارس التي تم إزالتها بمعرفة الهيئة وعدم إدراجها فى الخطة حتى الآن بمدينة إدكو – محافظة البحيرة.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة فايزة صالح:

الاول: بشأن سرعة إدراج مدارس (الثانوية بناحية التوفيقية – النصر بشبراخيت، منشأة النصر - الشعيرة - كنيسة الضهرية) والتابعين لمركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة بخطة هيئة الأبنية التعليمية.

الثاني: بشأن الموقع المقترح لإقامة مدرسة بناحية قرية طلعات – تبع معنيا – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تكليف مدير تنفيذي لمدرسة المنارة إحدى مدارس 30 يونيو في 28 من أكتوبر 2021، وعمل إقرار استلام عمل له في ذات التاريخ دون أي إعلانات أو مسابقات.