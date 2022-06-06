النائبة أسماء سعد الجمال تواجه وزيرة البيئة بتلوث منطقة الصف بمحافظة الجيزة..فيديو

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702385/النائبة-أسماء-سعد-الجمال-تواجه-وزيرة-البيئة-بتلوث-منطقة-الصف-بمحافظة-الجيزةفيديو

أشادت النائبة أسماء سعد الجمال، بجهود الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي،ااحفاظ على لبيئة والحد من التلوث، لتحقيق أهداف التنيمة المستدامة وتوفير مناخ صحي وملائم للمجتمع والمواطن، والتي تعتبر أمن قومي.

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جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة.

النائبة أسماء سعد الجمال تواجه وزيرة البيئة بتلوث منطقة الصف بمحافظة الجيزة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مركز الصف بمحافظة الجيزة، تعاني من التلوث بسبب انتشار مصانع الكوك والأسمدة، ومصانع الألمونيوم والطوب، لافتة إلى وجود محطات لرصد التلوثن فى الصف وقرية عرب أبو ساعد، والتي تشير إلى أن نسبة التلوث وصلت الي اعلي نسب وفق الاحصائيات الأخيرة، مما تسبب فى انتشار امراض سرطان الرئة وتشويه الأجنة.

وشدد أسماء سعد الجمال، على ضرورة تنسيق البين وزارتي البيئة والصحة والسكان، لاخذ عينة من شعر الاطفال والتربة وتحليلهما، لتحديد نسبة الرصا التي تلوث البيئة فى مركز الصف، مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور نتائج العينة حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من انتشار التلوث .

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تغير المناخ يهدد كل سبل التطور والتنمية، ولا فرق بين دول متقدمة ونامية، مؤكدة أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت وزيرة البيئة: يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

وأشارت إلى أنه يتم عمل ميزات نسبية للمستثمرين في استبدال الأكياس البلاستيكية بأنواع صديقة للبيئة، من خلال منح ميزات في خفض الضرائب وتسهيل دخول المعدات وغيرها.

وقالت وزيرة البيئة: مصر بالكامل لازم تكون مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كل الدول التي استضافت مؤتمرات للمناخ كان التركيز على المدينة مقر المؤتمر، إلا أننا بدأنا حوارا مجتمعيا من أجل تحقيق الأهداف الكاملة من المؤتمر في مواجهة تغير المناخ.