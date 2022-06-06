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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702383/بعد-تصريحات-الحزب-الحاكم-المسيئة-للنبي-غضب-واسع-واحتجاجات-بشوارع-مومباي-والدول-العربية-تطالب-باعتذار-رسمي-من-الحكومة-الهندية

أثارت تصريحات المتحدثة الرسمية باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، نوبور شارما، غضب الدول العربية والإسلامية، بعد تطاولاها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين السيدة عائشة، حيث نشرت تعليقات مسيئة على موقع «تويتر»، بشأن زواج الرسول من السيدة عائشة.

دوت الخليج

الدول العربية والإسلامية تطالب باعتذار رسمي من الحكومة الهندية

وحاولت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، تهدئة الغضب المثار داخل وخارج بلادها، بعد التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سادت حالة من الشغب في شمال البلاد، تم على إثرها اعتقال 38 شخصًا، كما يجرى الآن التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي.

وطالبت الدول العربية والإسلامية، الحكومة الهندية بإصدار اعتذارًا رسميًا وعلنيًا، عن تصريحات حزب بهاراتيا جاناتا والذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

الأزهر الشريف يدين إساءة الحزب الحاكم في الهند لرسول الله

وأدان الأزهر الشريف تصريحات مسئولي الحزب الحاكم، وقال في بيان له: «إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفًا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو «الإرهاب» الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين».

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرًا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين- هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

شجب واستنكار واسع في دول الخليج والدول العربية

قال المفتي العام لسلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: «إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة».

وأضاف مسؤول كبير في سفارة قطر في نيودلهي، أن على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تنأى بنفسها علنًا عن تلك التصريحات، متابعًا: «إيذاء مشاعرنا الدينية يمكنه أن يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية»، مشيرًا أن بلاده تتحرى عن تقارير عن مقاطعة بعض ملاك المتاجر في قطر للبضائع الهندية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم الحزب، مؤكدة في بيان لها رفض المملكة المساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

مقاطعة المنتجات الهندية في الكويت

ويقدر حجم التجارة الهندية مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الكويت وقطر والسعودية والبحرين وعمان والإمارات، بنحو 90 مليار دولار في 2020-2021.

كما أزالت جمعية العارضية التعاونية جنوب غرب مدينة الكويت، مساء الأحد، البضائع الهندية من على رفوفها، وأكد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاشًا يجري حول اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.

وصرّح مدير جمعية العارضية التعاونية ناصر المطيري، لوكالة «فرانس برس»: «قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الإساءة للرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا نرضى بالإساءة للرسول».