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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702382/تأجيل-طعن-مساواة-مستشفيات-الجامعات-الخاصة-بنظيرتها-الحكومية-لـ-4-سبتمبر

أجلت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، علي الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي لجلسة ٤ سبتمبر القادم، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفي، لوجود مرضي وطلبة كلية الطب.

إقامة الدعوى

وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية ، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، واخلاله بمبدأ تكافاء الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومى .

وقف تنفيذ القرار

وطالب الطعن ، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر ، برفض التأكيد علي اعتبار مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، مستشفي تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية ، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها ،بالحكومية ، ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية ، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل.

معاملة المستشفيات الجامعية

كما طالب ، أن تعامل هذه المستشفي مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية ، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ ، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة ، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية .

أضرار مادية وأدبية

وأكد الطعن أنه يستند علي أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفي الجامعي ، واخراج المرضي من المستشفي ، رغم كونها مستشفي جامعي تعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص ، أي أن المستشفي الجامعي تتحمل المسئولية الاجتماعية باعتبارها مستشفي جامعي لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين ، فضلًا عن الطلبة التي تتلقي يلحق لها أضرار