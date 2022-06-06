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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702379/تجديد-حبس-مستريح-كرداسة-وأبنائه-لاستيلائه-الثلاثة-على-250-مليون-جنيه

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرارا جديدا بتجديد حبس مستريح كرداسة، والمتهم بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من أموال المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، و3 من أبنائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019 فاتجه إلى أحد أصدقائه وأوهمه باستثمار أمواله فى العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على أمواله، واستمر نشاطه حتى أواخر عام 2021 وبعدما تعثر فى سداد الأموال لأصحابها هرب ومعه زوجته وأبناءه الثلاثة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل مقاول ومقيم بكرداسة، بدأ فى تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها فى مجال تجارة العقارات والأراضى، مقابل إعطائهم أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالى كرداسة، واختفى هو وأفراد أسرته عقب فشله فى سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر قرار بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8059 جنح لسنة 2020 بتهمة النصب.

التحريات

كانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد المتهم وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

سحب 3161 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بسحب 3161 رخصة قيادة لعدم إلتزام قائدى السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني الخاص بالمرور، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لقائدي السيارات بتركيبه فى 30 مارس وأعقب ذلك تفعيل لوائح المرور على كل مخالفي تركيب الملصق الإليكتروني.

وتفتح وحدات المرور بمختلف المحافظات أبوابها أمام قائدي السيارات لاستقبالهم لتركيب الملصق الإليكتروني، والذي يعد خطوة هامة في تطبيق منظومة إليكترونية مرورية كاملة، ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وتتيح وزارة الداخلية خدمات إليكترونية لمالكي المركبات المختلفة ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإليكتروني بسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

أمن الموانئ يضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن قيامها بضبط 25 قضية في مجال الأمن العام، و643 مخالفةم مروريةمتنوعة، وتنفيذ 163 حكم قضائي، و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية

حيث تقوم وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها وجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترهب الضريب والسيطرة الأمنية على المنافذ.