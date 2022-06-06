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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702378/النائب-أيمن-محسب-يهاجم-وزيرة-البيئة-من-حسن-حظنا-نهر-النيل-لا-يتكلم

قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنه من حسن حظنا أن نهر النيل لا يتكلم، لو كان بيتكلم مكناش ننام من صراخه بسبب القمامة والمخلفات والتعديات على حرم النهر يوميا".

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جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة.

وتابع محسب: "على الرغم من أهمية نهر النيل الذى يعد شريان الحياة فى القارة وليس مصر فقط ولكن التعديات والقمامة تلقى يوميا بنهر النيل، ولا نجد وسيلة قوية لمنع هذه التعديات على حرم النهر، بالإضافة لا يوجد خطة ورؤية استراتيجية للاستفادة من المحميات الطبيعية".

تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.

1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- رشا رمضان

2- محمد نشأت العمده

3- أحمد علي إبراهيم

4- أحمد فرغلي

5- أحمد سمير صالح

6- ضياء الدين داود

7- زكريا حسان

8- أيمن محسب

9- شريف الورداني

10- عبد المنعم إمام

11- أحمد إسماعيل

12-أحمد الشرقاوي

13- آيه فوزي

14- ناصر عطية

15- محمود أبو الخير

16- أحمد حجازي

17- أماني الشعولي

18- سحر صدقي

19- عادل النجار

20- عمرو القطامي

21- آيات الحداد

22- محمود البرعي