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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702374/أول-رد-من-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-على-هجومها-قلة-أدب-متعلمتيش-من-درس-مرضك

رد الفنان وائل عبد العزيز على هجوم شقيقته ياسمين الذي شنته عليه بعد أن وجه لها رسالة دعم في أزمتها الصحية وأزمتها الشخصية مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

دوت الخليج يرصد رد شقيق ياسمين عبد العزيز على هجومها عليه.

وائل عبد العزيز يعاير شقيقته ياسمين بمرضها

كتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا مش هرد عليمي والله وقلة الأدب دي.. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش.. ربنا بيدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع انتي بعتينا كتير من 20 سنة واحنا اللي بنشتريكي".

وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة لشقيقها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلة: "اتوكس يا اللي بعت أختك وخدت مكانها عربية مرسيدس".

وجاءت رسالة ياسمين عبد العزيز ردًا منها على رسالة دعم شقيفها لها والتي قال فيها:"يا بنتي أنتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

تعرض شقيق ياسمين عبد العزيز لحادث

أعلن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضه لحادث سير وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرًا لكل اللي اطمن".

وأجرت ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية في العين، خلال الساعات الماضية، في سويسرا، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أعلنت عنها أمس، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، وأصبحت ياسمين في حالة صحية جيدة عقب إجراء عملية بسيطة في العين.

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها مصحوبة بتعليق صادم للجمهور بعد أن ألغت متابعتها على موقع الصور «إنستجرام» لزوجها الفنان أحمد العوضى، وحذفها جميع الصور التى تجمع بينهما، وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال التعليق: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ونشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «اللى ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.