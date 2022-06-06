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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702371/علاء-عابد-مواجهة-الإنبعاثات-الحرارية-كان-رفاهية-والآن-أصبح-ضرورة-ملحة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا لا يمكن أن نحصر مشكله الإنبعاثات الحرارية في وزارة البيئة فقط ، ولكن هي مسئولية مشتركة بين عدد من الوزارات، مؤكدا أن هناك توجه رئاسي للحفاظ على البيئة ونحن نعمل على الطاقة النظيفة طبقا لرؤية مصر 2030 .

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تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

وأكد عابد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية عددا من المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، الأمر الذي يستدعى أن تحمل الحكومة خطة متكاملة وواضحة في هذا المجال الطموح.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مواجهة الإنبعاثات الحرارية كان رفهية والأن أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن ألمانيا أصبح بها 47 % اقتصاد أخضر، وتعمل الطاقة الخضراء والمتجددة، ونحن مازالنا نعمل بالبنزين والمازوت .