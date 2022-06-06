«طاقة النواب» تناقش ملف عمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة..غدا 

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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702367/طاقة-النواب-تناقش-ملف-عمل-قاعدة-بيانات-بمعدل-النفايات-بأنواعها-على-مستوى-الدولةغدا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

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«طاقة النواب» تناقش ملف عمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة..غدًا

كما تناقش الجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له (1096) لسنة 2020، مما أدى الى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

«مشروعات النواب» تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات

في حين تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعها غدا لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.