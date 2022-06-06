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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702388/محدش-يعرفها-ولا-يعرف-شغلها-برلمانيون-يهاجمون-وزيرة-البيئة--الوزارة-غير-موجودة-في-الصعيد-ودورها-غائب-عن-المشهد-صور-وفيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، تعرض وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لهجوم برلماني، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

دوت الخليج

في البداية قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الوزارة غير موجودة غلى الأرض لا تفعل شئ.

الاحتباس الحراري

وقال عضو البرلمان: حاولت أكون موضوعي بحثت على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على مدار 3 شهور، يوجد 116 منشور منهم 100 منشور ندوات وفعاليات، و 15 فقط شغل وحملات على الأرض.

وأشار النائب إلى نجاح جنوب إفريقيا في الحصول على منح تقدر بنحو 8.5 مليار دولار لدعم الدولة لمواجهة الاحتباس الحراري، وقال "هذا في الوقت الذي لا تتلقى فيه وزارة البيئىة شيء يناسب التردي في البيئة"، لافتًا إلى الضرر الواقع على مصر من الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه تلقي الوزارة 70 مليون دولار دعم من البنك الأوربي موجه لأربع محافظات، قائلا:"مفيش أي حاجة تغيرت على الأرض والنتيجة، لافتًا إلى إنفاق ملايين على مرتبات ومكافأت مستشارين.

غياب دور وزارة البيئة فى محافظة قنا

و انتقدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بسبب غياب دور الوزارة فى محافظة قنا، مضيفة” وزيرة البيئة غير موجودة فى قناة”، ولا تشارك فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بتنمية الصعيد، إضافة إلى أن مجهود ات الوزارة لم تصل الي محطات الصعيد، و مازالت تعاني من مشكلات تراكم القمامة.

وطالبت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود استراتيجية لجمع وتدويرالقمامة من المراكز والقري فى جميع محافظات الصعيد، لافتة إلى أن مصانع تدوير القمامة الموجودة داخل محافظة قنا غير مفعلة، متسائلة عن الدور الرقابي لوزارة البيئة على هذه المصانع؟، وأين التنسيق مع الوزارات الأخري.

وتابعت أن انتشار القمامة وتراكمها على جوانب الترع والمصارف، التهمت المشروع القومي لتبطين الترع والذي بلغت تكلفته الملايين، فضلا عن أن القمامة تتسبب فى غلق الترع، وتعيق وصول المياه للأراضي الزراعية، مما يؤثر على المحاصيل والإنتاج.

و قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: "للأسف الشديد أنا مش شايف وزارة البيئة في المشهد على الإطلاق، لاسيما وأن كل الملوثات موجودة في الشارع"، متسائلا عن مدى استفادة الوزارة من 200 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي لتحسين جودة الهواء.

حسام المندوه الحسيني: تفعيل قانون البيئة الحل في مواجهة كافة الأزمات

وأشار النائب إلى أن وزارة البيئة لا يوجد لها أي أثر على الأرض، مؤكدا أن بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة تعاني أشد المعاناة من كافة الملوثات السمعية والبصرية وغيرها من أنواع التلوث التي تؤثر على الصحة العامة للمصريين.

وأكد حسام المندوه، أنه من أسبوعين تم الحديث مع وزير التنمية المحلية في أزمة انتشار القمامة وبالفعل وجدنا استجابة وتحرك في مواجهة الأزمة، إلا أننا في حاجة لتفعيل أكثر لدور وزارة البيئة، قائلا: نفسنا نشوف اتوبيس أو 2 من وزارة البيئة في بولاق الدكرور.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل قانون البيئة، قائلا: بدون تفعيل هذا القانون وبدون نزول الشركات على الأرض لن نجد حلا للمشكلات الخاصة بالبيئة.

وبشأن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، أشار حسام المندوه، إلى أن مصر ستكون في مسرح المشهد العالمي، متسائلا عن مدى استعداد الوزارة لهذا الحدث العالمي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة خروج المؤتمر بصورة مشرفة لمصر مثلما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية، طريق الكباش، ومتحف الحضارة.

وطالب حسام المندوه الحسيني، على ضرورة العمل من أجل تعيظم الاستفادة من هذا الحدث في الحصول على مزيد من المنح في مواجهة التغيرات المناخية، قائلا: "نتمنى أن يكون الحدث مثل كأس عالم ثاني مصر تقوم بتنظيمه".

النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرة البيئة: الوزارة تحولت من تحقيق التنمية إلى خراب مستدام

وقالت النائبة ألفت المزلاوى، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تحولت من تحقيق التنمية المستدامة إلى خراب مستدام ، لافتة إلى أن لوزيرة تطالب بزيادة موازنة الوزارة لسداد الغرامات الموقعة ضد الوزارة بسبب المخالفات .

ووجهت المزلاوي تسائلا لوزير البيئة عن سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبري ، قائلة :ما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه سرقة 386 فرن و4 أجهزة كمبيوتر، مشيرة إلى أن الوازرة اتخذت إجراءات تعسفية بغلق عدد من مصانع الأسمنت.