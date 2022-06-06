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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /702376/وظائف-بنك-مصر-الجديدة-أعرف-الشروط-وتفاصيل-التقديم

أعلن بنك مصر عن وظائف جديدة في أكثر من قطاع للمصرف، وجعلت الكثير من الشباب يتساءلون عن شروط وظائف بنك مصر وتفاصيل التقديم، ويقدم دوت الخليج كل ما تريدون معرفته عن وظائف بنك مصر ولينك التقديم عليها والخبرة المطلوبة من المتقدمين.

وظائف بنك مصر الجديدة إليكم كافة التفاصيل عن وظائف بنك مصر الجديدة على النحو الآتي: - درجة البكالوريوس في التصميم أو ما يعادلها. - خبرة 7-10 سنة بما في ذلك خمس سنوات من الخبرة في التصميم. - خبرة تصميم واسعة في بيئة المنتجات الرقمية. - خبرة في تصميم منتجات استهلاكية عالية الجودة. - تمكين القدرة التجارية والأهداف من خلال التكنولوجيا. - التمتع ريادة الأعمال ويتمتع بدوافع ذاتية ولكنه أيضًا لاعب جماعي يتمتع بحضور احترافي. - خبرة في إجراء بحث المستخدم واختبار قابلية الاستخدام واختبار A /B والنماذج الأولية السريعة. - خبرة في أدوات النماذج الأولية (Marvel – Invision – Axure) وأدوات التصميم: (Sketch – Adobe CC Suite – Craft- Figma – Invision)، بالإضافة إلى أدوات البحث. - معرفة عملية تطوير البرمجيات الرشيقة. التقديم في وظائف بنك مصر - التقديم على موقع بنك مصر عبر لينكد إن. - توافر محفظة تصميمات شاملة تركز على المستخدم التي تغطي مزيجًا من الويب والجوّال والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء.

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